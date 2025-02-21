坦言集：分化中俄

無論烏克蘭總統澤連斯基怎樣攪局，俄烏戰爭終局的發展是無法改變了，主因是特朗普的美國要退，俄羅斯當然樂於順從，且美俄兩國更可能恢復和平合作。俄烏戰爭只是美國資本的騙局，拜登的民主黨政府與軍工體制合謀圖利才引發出來。美國主政者轉變立場和利益的取向，澤連斯基的打手貪污集團很易被美國隨手揚棄，更有可能追討貪腐所得而被拘捕。

俄烏戰爭終止，俄美更有可能協議維持歐洲分割，不再讓北約東擴壓迫俄羅斯，西線便很快進入無戰事。下一步特朗普的美國會怎樣走呢？是真的戰略收縮，抑或是集中力量對付中國？

俄羅斯不是蘇聯，實力大不如前，東歐已失，連前蘇聯的一些國家也保不住。對美國而言，俄羅斯在歐洲是軍事強勢，經濟卻比不上歐盟。在歐洲之外，即使俄羅斯在非洲有些影響力，但全無對美挑戰的能力。因此，對俄讓步，只為解決美國在歐洲的困境，也不涉及美國的根本利益。中國卻是一個巨大的挑戰，經濟上已壓倒美國、歐盟、日本，貿易戰也打不垮中國，美國反而有所損失。軍事上，中國正在力追，論武力、技術，與美國已不遑多讓，軍事實力背後是經濟力量，中國遠勝俄羅斯，美國更害怕中俄聯手，中國便可取得蘇聯時期積累的技術與生產工藝，輔以中國強大的製造業、俄羅斯豐富的能源礦產，美國難以對抗。

對付中國，美國首先要阻止中俄聯手，分化兩國。其次是集中全力，全方位對付，不能輕視或猶豫，心存僥倖。

美國與俄羅斯暫時和好，讓俄專注於國內建設，沒有威逼，便不易與中國合作，也便讓美國有機會挑撥兩國的矛盾，製造分歧，扭轉兩國緊密合作的趨勢，是削中國主要外援之力，孤立中國。

因此，即使其後特朗普討好中國，但不會改變以華為敵的基本立場和取向，這不是特氏一人所可決定。特朗普與猶太勢力親密，但不是與俄羅斯、中國有特別良好的感情和意願。無論經濟、軍事、地緣政治，中國都是美國的對立面。政治與霸權，甚至金融的競爭均屬零和遊戲，美國是不會分享的。正如特氏在美國，也不會願意與其他人、其他集團分享其權勢。除非美國擺脫它的霸權主義、資本主義，否則的話，美中、美俄，以至美國與伊朗、北韓都是對立，矛盾不可從根本解決。