大麻花扮養生品 貨值610萬拘1人

近月有販毒集團租用新蒲崗一工廈單位，利用單位儲存及包裝毒品。執法部門經調查後，前晚在單位外拘捕一名身藏懷疑大麻花的90後無業男子，繼而在上述單位檢獲更多同類毒品及包裝工具，估計毒品總值約610萬元。據悉，涉案單位有大量養生食品包裝袋，聲稱食品包含杭菊花、杞子，具「明目養神」益效，相信毒販擬以此包裝大麻花，偽裝成養生食品意圖魚目混珠。該名疑犯已被起訴，將於今日提堂。

執法部門早前根據線報及經調查後，近日鎖定一個位於新蒲崗的工廈單位，懷疑有人利用該單位儲存及包裝毒品作販運用途。至本周三晚上，警員目睹一名男子離開目標單位，遂上前截查，在其身上檢獲約9克懷疑大麻花，隨即把他拘捕。

租工廈儲存包裝 今提堂 警員隨即把該名男子押返該工廈單位作進一步調查，結果在該單位內，檢獲約24公斤懷疑大麻花及一批懷疑用作包裝毒品工具，包括3部大型真空包裝機、封口機、電子磅和大量鋁箔包裝袋等。案中檢獲的毒品總值約610萬元。

被捕男子31歲，報稱無業，居於將軍澳區，他涉嫌「販運危險藥物」及「管有危險藥物」，已被扣留調查，稍後將被起訴各一項上述罪名，案件將於今日在九龍城裁判法院提堂。

初步調查顯示，被捕人士是受販毒集團的金錢引誘而鋌而走險，大約兩個月前租用該個面積約1,000呎、設有3間房間的工廈單位接收毒品，並在單位內進行包裝。警員留意到單位內檢獲的鋁箔包裝袋均印有文字，列明袋內物品的成分為「杭菊花5克，杞子10克」，能夠達到「明目養神」等功效。據悉，現場檢獲的大麻花未經包裝，相信毒販試圖把大麻花包裝後偽裝成養生食品，並依照包裝袋所顯示的重量進行分裝，意圖逃避執法部門追查。

執法部門相信，行動已搗破一個毒品儲存倉，阻截該批毒品流入本地市場。該部門強調，不論毒販用甚麼方法掩人耳目，最後俱會被繩之以法。根據《危險藥物條例》，販毒是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。