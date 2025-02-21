孖理大搞環保 咖啡渣3D打印產品

【本報訊】懲教署於1月23日推出的銷售平台「徵心製造」已營運將近一個月，懲教署昨日表示，已於本月與香港理工大學合作，將推動廢料升級及發展環保產品，會將咖啡渣轉化為3D打印物料應用到產品的生產上。

「徵心製造」平台銷售 懲教署表示，已與理大簽訂合作備忘錄，除發展環保產品外，還會為在囚人士提供產品設計的職業訓練，從而提升更生推廣品行業的可持續發展和加強在囚人士的就業能力。首階段的合作會將理大的咖啡渣轉化成3D打印複合材料的專利技術，應用在院所的工業生產工作。署方亦將於今年在赤柱監獄設立生產咖啡渣3D打印物料的工場，以將理大專利作批量生產。而以咖啡渣生產的產品會於「徵心製造」平台出售。

除環保再造外，「徵心製造」禮品還有6個種類，包括懲教專區、香港情懷、生活日用、迷你工業、徵雕細琢以及節日精選。產品包括木器、飾物及文具日用品等。據懲教署介紹，目前在售的產品中，再生實木入榫櫈和街名牌姓氏門牌是較受歡迎的產品，部分木雕擺件則是售完即止，會再有新的產品取代。售賣所得的款項在扣除必要開支後，也將全數捐贈予不同的本地註冊慈善機構，為在囚人士提供一個回饋社會的機會。