日均3650還押人數 懲教2000年後新高

共674人手空缺 續招聘吸新血 懲教署昨日舉行周年記者會，回顧過去一年來的工作情況。署方表示去年的平均每日還押人口創下了2000年以來的最高數字。在羈管方面，因在囚人口上升，涉及違反紀律及暴力行為的個案同樣有所上升。對於財赤及人力資源方面，懲教署稱會通過各種措施及安排配合政府政策，形容會對工作帶來一定影響。同時署方目前仍有逾670名的紀律人員空缺，佔整體編制超過10%，故今年仍會繼續招聘相應人手。

在囚人口方面，懲教署署長黃國興表示，去年收納入懲教院所的人次（包括定罪、還押及被羈留人士）為18,438人次，較2023年上升7%。而懲教院所平均每日在囚人口為9,550人，較2023年上升12%。黃國興還表示，自2021年起平均每日還押人口的按年升幅均逾15%，去年達到了3,650人，為2000年以來的新高數字。

調撥院所收容額收納 而涉及黑暴相關罪行和違反《港區國安法》或《維護國家安全條例》而被收納入院所的人則有明顯下降。黃國興指，去年有410人次因此被收納入院所，相較2023年的950人次下降57%。同時，截至去年12月31日，相關的在囚人口有591人，較2023年的776人下降24%。黃國興強調，為應對不斷上升的在囚人口，懲教署已調撥個別院所的部分收容額用作收納還押人士，亦同步展開原址局部重建荔枝角收押所的工程。

在羈管工作方面，黃表示，因懲教署的嚴密堵截，去年搜獲懷疑毒品的個案只得6宗，較2023年的16宗大幅減少。但隨着收納入院所的人次和在囚人口上升，違反紀律和涉及暴力行為的個案數字有所增加。

去年在囚人士遭紀律檢控的數字為6,393宗，首三項紀律檢控分別是「妨礙秩序及違反紀律」、「管有未獲授權管有的物品」以及「不服從懲教署人員命令」。

關於政府財赤和人力資源方面，黃國興指，會審視財政問題，將繼續開源節流，檢視每一筆支出，同時還會善用科技以提升工作效率，以配合當局政策，並且還會按照實際情況作資源調配。黃國興續指，截至去年12月31日，懲教署共有674名紀律人員空缺，預計今年會招聘約45名懲教主任，以及繼續全年招聘二級懲教助理以填補空缺。