夫妻同日先後墮斃 俱伏屍平台

【本報訊】大埔一對夫婦在同日先後墮樓身亡。前日深夜約11時，一名姓蘇（36歲）男子疑從運頭塘邨運亨樓一單位飛墮平台，救援人員接報趕至，證實事主當場死亡，遂把其遺體抬入大廈。警員其後登樓調查，並且檢獲遺書，內容據報提及事主的家庭問題。

事發前爭執 疑激憤尋短 根據調查，同日凌晨零時11分、即案發前大約23小時，蘇男曾與姓簡（37歲）妻子在住所爭執，後者疑一時激憤，從單位一躍而下倒臥平台不治，其伏屍位置與蘇男一致。而簡女墮樓期間，懷疑壓爆大廈喉管，導致氣體洩漏，相關人員到場關上大掣，以便進行檢查及維修。

消息指，蘇男及簡婦同住，並無兒女，二人均身材肥胖，其中簡婦疑有情緒病紀錄。有蘇男親友曾向警員表示，死者與家人關係一般，甚少透露自身情況。前日早上，蘇男以通訊軟件通知家人其妻子死訊，並於當晚11時墮樓前夕再發送死亡訊息，交代自己的身後事及向家人致歉。記者昨晨登上涉事單位查看，發現單位鐵閘掛有白毛巾，地上留下生果、食物等祭品，街坊得悉他們兩夫婦墮樓身亡，均為此感到惋惜。