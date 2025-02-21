東呼即應：缺德司機亂掟垃圾 累後車捱砸

【本報訊】除了外置充電器冒煙、爆炸、起火，今時今日外出也得打醒十二分精神，提防那些失驚無神衝過來的麻煩事。《東呼即應》近日發現網上有片段顯示，有電單車在無壓力下自炒。另有片段顯示，有車輛在公路行駛期間拋出雜物，後車車頭遭殃，事後發現花痕。可算是對政府一月宣稱「加強打擊車上亂拋垃圾」的言論直接打臉。

鐵騎失控自炒撞欄 「尿袋」何時自燃，就跟駕駛人士何時「自炒」一樣，沒人說得準。從網上流傳的影片可見，有電單車高速行駛期間，突然失控撞向旁邊的欄杆，隨即人車倒地，而那條欄杆亦被撞至變形，相信大家都不敢在街上做低頭族了。

而說到「沒人說得準」，另一段車Cam片當中那位苦主，真是千算萬算仍算漏了港產劣質司機的素質，可見前車掟了不知是手機還是尿袋的東西到車外，後車即「食到應一應」，而從發文者貼出事後照片可見，座駕的車頭更出現花痕。

上月16日，政府稱要「加強打擊車上亂拋垃圾」，又說「根據《公眾潔淨及防止妨擾附例》（第132BK章），任何人士從指明車輛拋擲垃圾，最高可被判罰款2.5萬元及入獄6個月」，希望跟「打擊衞生黑點計劃」一樣，有關部門不要只滿足於出新聞稿、做Show，而是真正做到積極、主動執法。