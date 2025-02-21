東呼即應：尿袋高空受壓易燃 東呼即應教降風險

包裹保護貼防短路 開飛行模式減干擾信號 上月南韓釜山航空一架準備飛往香港的客機機尾起火，事件被指與外置充電器有關，涉事航空公司本月7日起，已經禁止乘客將「尿袋」放於機艙行李架。《東呼即應》邀請專家解說如何減低風險，有工程師表示電池、充電裝置在高空會面對壓力與溫度的轉變，使用取得合格認證標準的產品尤為重要。而不少乘客也會輕視轉換「飛行模式」的重要性，有航空業界則提醒手機搜索流動網絡會產生干擾，任何通訊干擾都會增加航空安全的風險。

關於外置充電器冒煙、爆炸的意外時有發生，上月朗豪坊便發生一宗疑新買「尿袋」冒煙事件，去年5月將軍澳亦有男子因為尿袋爆炸起火，雙手燒傷送院。

限帶一至兩件 電量不超160Wh 香港工程師學會航空分部副主席詹永年指出，根據國際航空運輸組織的指引，對於電池、充電器或單獨攜帶的電池都有指引和規則，數量是一至兩件，而電量不超過160Wh。電池如果不是安裝在電子用品內，就要防止短路發生，航空公司提議用保護袋或膠袋獨立包着電池，電池的接觸口最好貼上原裝保護貼，如果可以防止電池短路，風險已經受控制，最重要是電池要合規格，那麼對溫度轉變和氣壓轉變的風險已經考慮在內。

合規格CEFCC認證電量標記 詹續指，飛機從地面起飛，壓力會減低，溫度會轉變，所以電池要通過聯合國的測試標準，例如可承受到減壓及溫度的轉變，且不會產生火警風險。此外，也要留意電池有否CE、FCC認證和電量的標記，不論在家或飛機，其中一個可能發生火警的因素就是短路，可以是電池外面短路或是物質有問題導致內裏短路，引致高溫然後爆炸起火。

每次乘搭飛機，機組人員也會要求乘客將手機設定為「飛行模式」。香港專業飛行員協會主席張敬龍解釋，手機流動網絡信號在機艙內會產生電磁干擾，影響飛機系統運作，尤其是在起飛降落等關鍵時刻，機師要依賴導航系統和VHF無線電通訊系統，以確保飛機運作正常，並與空中管制人員即時溝通，如果太多手機沒有開啟飛行模式，信號可能會影響到VHF無線電通訊系統，令機師聽不到塔台的指示，嚴重影響飛行決策。

張續指，當飛機降落時，導航系統主要是透過地面信號提供準確航向和下滑波信號，幫助機師在低能見度情況下對準跑道降落，但如果手機信號產生射頻干擾，就可能影響到盲降系統的導航數據，令飛機無法穩定進場，甚至要執行重飛。其次是會干擾收音機，因其頻率範圍是118至137兆赫，與部分手機信號的頻段較接近，或會導致通訊時出現雜音和干擾，如果干擾到機組人員和地面溝通，尤其在惡劣天氣或繁忙機場，任何通訊干擾都會增加風險。

現時有些航空公司或新型飛機會提供WiFi，但張敬龍提醒乘客一定要開飛行模式，因為機上的WiFi和地面的手機信號是完全不一樣，WiFi信號通常透過衞星通訊，所以不會影響飛機溝通和導航系統，但如果手機沒開飛行模式，它就會不斷搜尋地面發射站，發射更強的信號，產生更大的干擾，就會影響到飛機導航和溝通設備。故現時大部分航空公司可以容許乘客開啟WiFi甚至藍牙，但手機的流動網絡就一定要關閉，以確保飛行安全。