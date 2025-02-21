醫健：職場健康：睡得好 精神好—優質睡眠貼士

社會節奏急促、工作壓力、社交應酬、家庭責任層層疊加，讓許多在職人士的睡眠時間一再被壓縮。你是否經常感到疲勞不堪，早上賴床、白天昏昏欲睡，甚至周末狂補眠卻仍無法恢復精力？事實上，睡眠不僅影響我們的精神狀態，更與身體健康息息相關。

儘管睡眠的需求因人而異，研究顯示，成年人每天應睡7至8小時，以維持日間正常活動。若每晚睡少於7小時或睡眠質素欠佳（如難以入睡、經常中途醒來），將增加患上肥胖、糖尿病、心血管疾病、情緒失調及癌症的風險。因此，適當的睡眠時數與良好的睡眠質素，是讓身體真正獲得休息的關鍵。

提升睡眠質素6大貼士 1.維持規律的睡眠時間表：每天（包括周末）在固定時間上床和起床，幫助身體建立生理時鐘。

2.營造良好的睡眠環境：減少房間內的光線和噪音，選擇舒適的床墊和枕頭，並確保房間的溫度適中。

3.睡前放鬆：在睡前半小時到一小時內，進行深呼吸、冥想、溫熱浸泡浴或伸展運動，幫助身心放鬆。避免使用電子產品，因為藍光會干擾睡眠。

4.避免刺激性飲食和飲品：睡前幾小時內，避免攝取咖啡因、辛辣或油膩的食物，並盡量不飲酒，因為這些可能干擾睡眠質素。

5.控制午睡時間：如需要午睡，建議控制在15至30分鐘內，避免過長或過晚的午睡，以免影響夜間睡眠。

6.增加日間運動：適度的日間運動（如散步、慢跑或瑜伽、球類運動等）有助消耗能量，促進夜間入睡，但應避免睡前劇烈運動，以免影響入眠。

職業安全健康局

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