貿發局公布三大工作焦點 拓商機

【本報訊】香港貿易發展局昨公布最新一年度的3大工作焦點，強化香港的競爭優勢及加強向環球商界推廣本港的國際營商樞紐角色，為港商創新商機。貿發局主席林建岳表示，貿發局已有多項大型活動盛大舉行，包括1月的亞洲金融論壇（AFF）及3項貿易展，均吸引來自世界各地的與會人士、買家和參展商積極參與，為業界開拓商機。

去年辦逾40大型展覽會議 貿發局去年在港舉行40多項大型展覽及會議，吸引逾190個國家和地區的買家、參展商和與會者，當中來自中國內地，以及新興市場如東盟、中東；以及歐美傳統市場的按年升幅表現理想。三大工作焦點，包括加強本港作為富有韌力及聯通世界的國際商貿樞紐角色，推動香港進一步融入國家發展大局，鞏固香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色；在內地舉辦融資沙龍，吸引內地企業來港上市；今年8月舉辦第二屆「香港好物節」等。

其次是驅動創新及可持續發展以提升本港競爭力，包括加強展覽與會議的內容與招募；招募廣受投資者歡迎的農業科技和食品科技企業參加「亞洲金融論壇」環球投資項目對接及與本地研究中心合作。第三是培育新一代中小企業及初創企業，加快中小企業數碼轉型，包括初創及創科企業的人才配對；加強與機構合作等。

此外，即將於4月1日出任香港旅遊發展局主席的林建岳，指本港應推動「大灣區旅遊」的概念，以一程多站的旅遊方式，吸引更多國際旅客來港及到大灣區城市旅遊。此外，本港可將大型盛事串連起來，如考慮將國際高球大賽與國際七人欖球賽放在一起，協辦全運會後舉辦體育活動等。