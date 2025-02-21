議員促設來電登記制 建AI反詐騙防護網

【本報訊】騙徒手法層出不窮，詐騙案趨增，立法會昨通過經修訂的「全面規管非應邀來電」無約束力議員議案。提出議案的議員梁熙促請政府為來電引入登記制度，令市民識別，另有議員要求設立反詐騙電話防護網。當局則表示單靠立法並不能有效杜絕電話滋擾，必須以多管齊下的方式去正視問題。

當局指單靠立法難杜絕 梁熙指前年一場世紀黑雨，柴灣有車場出現嚴重水浸，當中30部車輛被淹沒，損失非常慘重。其實當時車場管理員曾致電給車主，但由於電話是3字頭，車主誤以為是詐騙電話從而拒絕接聽，導致錯失搶救車輛的機會，事件反映現時的非應邀來電已惡化離譜的地步。

梁熙又建議參考現時推行的短訊發送人登記制，為來電引入一個登記的認證制度，日後經認證的政府部門、公營機構以至商業機構在致電的時候，來電號碼前面會有一個#字開頭，讓市民更加精準地去區分哪一些電話是相對可信，那些要提高警覺。

針對電話促銷，他建議當局考慮設立非應邀來電登記冊及制訂相關法例，讓市民選擇是否接受接收商業推廣性質的非應邀來電，又建議參考新加坡前年通過的《網絡犯罪危害法令》，設立一套系統讓相關部門在 「懷疑或有理由相信」來電涉及詐騙時可以封鎖來電，並即時展開調查。

提出修訂的議員吳傑莊指政府雖作出執法行動和不同的防範和阻截措施，但騙案的數位仍然銳增，建議充分運用人工智能和大數據分析技術，研發一套反詐騙電話過濾系統，實時將來電號碼與可疑來電號碼數據庫進行比對，自動識別並封鎖可疑來電；以及考慮對境外來電實施更嚴格的管控措施，包括制訂一套封鎖偽冒來電的機制，以應對改號詐騙技術，從而構建一個更加全面、有效的反詐騙電話防護網。

另一議員陳沛良呼籲政府須更加主動進取打擊電騙，從源頭加強堵截可疑來電，又指一刀切禁止非應邀來電亦非最好做法，必須在行業生存和規管之間有所平衡。

當局回應指議案建議在來電號碼顯示中加入#號字頭，雖然有關的提議技術上並不可行，但如果個別政府部門、公營機構及法定機構要求使用特別電話號碼作為他們與公眾通訊的用途，通訊辦會配合並提供相關協助。