醫管局引入AI助起草醫療報告

【本報訊】醫療事故屢現，醫管局檢討委員會去年提出31項改善建議，包括運用科技提升病人安全、培訓員工敢言文化等，預計今年6月底前開始落實。

下月起6公院試行 醫管局昨日宣布，將引入生成式人工智能，協助醫生綜合臨床資料、起草醫療報告等，下月起於6間醫院試行，包括瑪嘉烈醫院、明愛醫院、聯合醫院、將軍澳醫院、伊利沙伯醫院及天水圍醫院，預計今年內推至全部公立醫院。

醫管局於2023年收到逾11萬份醫療報告申請。當局估計，撰寫醫療報告平均佔醫生工作時間約8%至10%。醫管局行政總裁高拔陞表示，透過人工智能系統即時收集資訊，有助減省處理時間，提升效率。他又強調，系統由醫管局自行研發，所有病人資料亦存於局方內部系統，相信不會構成資料外洩風險，而且相關報告最終會由醫生自行審查及修改，病人可以放心。

除了上述措施外，當局亦公布多項新安排。下年度（2025/26年度）開始，當局將於應用程式「HA Go」上逐步接受電子醫療報告申請及電子繳費；去年9月於博愛醫院兩間病房試行的「人工智能患者風險預警系統」，今年內將擴展至院內其他15間病房；透過人工智能推展「智能抗生素管理計劃」；鼓勵員工透過由醫管局研發的內部應用程式「HA chat」等，向上級或高層反映事故或問題。