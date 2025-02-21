流感活躍續高水平 11日62人喪命

【本報訊】流感季節持續，衞生署衞生防護中心昨日公布最新本地流感情況。上周（9日至15日）期間，本港錄得61宗確診流感的成人重症，其中42人死亡，本周首4日（16日至19日）亦已有36宗成人重症，其中20人死亡。上周至昨日期間，未有錄得兒童流感重症及死亡個案。

本周首4日14學校院舍爆發 衞生防護中心昨日公布新一期《新冠及流感速遞》，指出本港整體流感活躍程度維持於高水平。上周的普通科門診及私家醫生診所中，每千宗診症分別錄得11.1宗及47.6宗流感病例。中心實驗室上周收集10,344個呼吸道樣本，有901個樣本帶有甲型或乙型流感病毒，佔整體8.71%。帶病毒的樣本中，有87%為甲型H1流感病毒、7%為甲型H3流感病毒。

學校或院舍方面，上周有15宗流感爆發個案，67人受影響，其中安老院舍爆發個案佔11宗。而本周首4日就已出現14宗學校或院舍爆發個案，共69人受影響。

截至昨日，今年流感季節共錄得361宗流感重症成人個案，其中有225宗死亡個案，另外亦有9宗兒童重症個案，未有兒童患者因流感病逝。成人流感重症患者中，有311人感染甲型H1流感、11人感染甲型H3流感。