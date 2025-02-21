天水圍母嬰院兩童打錯疫苗 護士停注射職務

【本報訊】天水圍母嬰健康院兩名原定接種乙型肝炎疫苗的兒童，日前被錯誤接種肺炎鏈球菌疫苗。衞生署已向受影響兒童的家長解釋及致歉，現正嚴肅調查和跟進事件。署方指，涉事兒童目前沒有不良反應，經兒科專科醫生的評估，事件不會對涉事兒童構成健康風險。初步調查顯示，事件屬人為錯誤，涉事的母嬰健康院護士已被暫停注射疫苗的職務，如證實有關人員涉及違紀，會按既定程序處理，不排除將事件轉介香港護士管理局作跟進。

衞生署昨日公布事件，事發於本周一（17日），天水圍母嬰健康院按照恒常監察機制於服務時段結束後，覆核疫苗紀錄，發現在當日下午4時至5時30分服務時段，已使用的疫苗與應接種疫苗的數量不一致。

乙型肝炎針變肺炎鏈球菌 根據紀錄顯示，有關時段內有7名兒童需接種乙型肝炎疫苗，但是在覆核已使用的疫苗時察覺少用了兩劑乙型肝炎疫苗，而且多用了兩劑肺炎鏈球菌疫苗。經過反覆與疫苗存貨量核對後，確定該時段其中兩名兒童被錯誤接種了肺炎鏈球菌疫苗。

調查續指，該時段接受了疫苗接種的兒童年齡由一個月至7個月大。衞生署已派醫護人員聯繫全部7名受影響兒童的家長，向他們致歉和講解衞生署的跟進工作，亦已安排兒科專科醫生盡快為有關兒童進行詳細檢查，並會適時補種乙型肝炎疫苗及肺炎鏈球菌疫苗。署方已責成所有母嬰健康院加強前線人員培訓，避免同類事件發生。