民主黨步向解散 待會員大會表決

【本報訊】多名核心成員因違反《港區國安法》被判囚的民主黨面臨解散。該黨中委會昨晚通過解散，並決定成立包括主席羅健熙、梁永權和莫建成組成的3人小組，跟進解散及清盤的法律程序。羅強調會視乎3人小組的工作進度匯報進展，又強調必須在會員大會進行表決，要有75%黨員同意才可解散，現時不能預測何時正式解散。

設3人小組跟進清盤程序 被問及中委會去年底才換屆，至今近3個月卻作出有關安排，羅回應時強調該黨仍然「想喺香港呢個地方去付出」，但解散有很多原因不能透露。他又透露與會的中委均以平常心去處理，各人都有各種情緒及想法，但一致決定要對會員負責，於是決定成立小組處理解散事宜，有進一步消息會再作公布。

他強調今次成立小組是中委的集體決定，但中委並不能決定是否解散民主黨，最終決定權在會員手上。他又指自己對民主黨解散亦感到好可惜，亦有不少人關心民主黨的存在，至於該黨解散會造成甚麼影響，他無法預計到。再被追問是否有中間人帶話或受到北京施壓，他指對任何傳聞及分析不作評論。

根據該黨黨章，如要召開特別決議的會議或是周年會員大會，須提前最少21天以書面形式發出開會通知。除非另有決定，否則會議最低法定人數為50人。所有出席的會員均有一票，親身投票或代理人投票均計算在內。如果解散，根據公司條例，特別決議須至少75%多數票通過。

創黨逾30年的民主黨前身為「港同盟」，1994年10月與「匯點」合併成民主黨，曾是本港議會內的第一大黨，但近年多名骨幹成員包括該黨前主席胡志偉、林卓廷、黃碧雲及尹兆堅等多名前議員因47人案被捕，還押多年後判監。另一前議員許智峯流亡澳洲後被通緝，加上2021年的區議員辭職和DQ潮，及至2023年「完善選舉制度」下的區議會選舉，該黨6名有意參選的成員都未能獲得足夠提名入閘，令該黨在議會中的議席清零。