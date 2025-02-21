稱修例可隨時拉人 黎被質疑鼓吹仇恨

文章指「中共打到嚟」 冀美責難制裁內地 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，黎昨續接受控方盤問。黎承認在專欄寫到，修訂逃犯條例後「可以隨時拉你鎖你」，並指「行動才有效果」。控方質疑黎散播恐懼，鼓吹仇恨，無視理性對話。黎否認指控，謂僅屬個人意見，但承認想人們上街抗議，亦承認在國安法生效前，希望各國尤其美國向中國責難及局部制裁。審訊下周一（24日）繼續。

控方昨就着兩篇黎智英在《蘋果》刊登的專欄文章發問。其中在2019年5月5日，黎發表文章〈諗移民定諗遊行〉，當中黎引述友人說話，指「實在忍受不了林鄭和高官那些不屑的蔑視嘴臉」、「明明是利用台灣兇殺案作幌子，來掩飾惡法暗度陳倉的陰毒」。黎庭上說，他同意友人的說法，並指這反映很多香港人的情感，否認鼓吹仇恨。

專欄另寫到，「『逃犯條例』真的通過了，香港看來沉淪返魂無術了」、「將來修訂了『逃犯條例』還可以隨時拉你鎖你，多神奇的權力，多神聖的地圖啊」。控方質疑，黎智英在文中作了無基礎的指控，意圖散播恐懼，引起市民對政府不滿。黎否認，謂這只屬他的意見，建基於他的邏輯及推斷。

此外，文中寫到「特首高官那種不屑我們的輕蔑態度，正反映出中央對香港人的態度」。控方指，這些是無根據、帶偏見的推斷。黎智英否認，強調屬個人主觀推測，謂「我手寫我心」。就文中提到，「為甚麼我們要出來遊行？因為行動才有效果」、「站出來遊行作最後努力還是可以吧」。黎承認，他想市民遊行，作為最後的手段，向政府示威。控方質疑，黎誇大事件緊急程度，鼓勵即時行動，從沒提過理性對話，欲煽動仇恨。黎矢口否認，反問還有甚麼理性對話的渠道。

另一篇專欄文章刊於2020年4月26日，題為〈專橫暴政打壓 我們氣魄不滅〉。文中寫到「沒有釋法權利的港澳辦和中聯辦高調曲線釋法，稱兩辦並非《基本法》22條所指的一般意義上的『中央人民政府所屬各部門』」。黎智英昨稱，他是根據官方說法來寫，但不記得具體資訊來源。

文中另提及「今次中共是真的打到嚟，打響了香港特別行政區終結的開始」、「我們是大禍臨頭！」。控方質疑，黎以誇大方式，作出完全欠根據的指控。黎否認。就着文中指「希望趁習帝內外危機四伏……各國尤其美國向中國責難及局部制裁」，黎昨承認，這是他當時的希望。

與蘋果主管每周一次飯盒會 另外，證供早前提到，《蘋果》會用通訊軟件「Slack」作為工作平台。控方昨展示多幅「Slack」截圖紀錄，顯示多個相關「Slack」頻道，名稱包括「香港蘋果紙主管」、「港蘋online中層」。黎智英指，「飯盒會」普遍每周舉辦一次，輪流由頻道的成員開會，當中「香港蘋果紙主管」成員包括各部組主管。他們會在會議上討論業務發展，例如如何改善內容，吸引更多人訂閱。黎指「飯盒會」前，會先收集問題或建議，會上討論後，若發覺有關建議可實行，就寫入會議紀錄，以便跟進。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點