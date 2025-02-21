$1385起 國泰機票優惠 飛廈門台北福岡等地

【本報訊】國泰航空推出限時機票優惠，由即日起至3月5日，可以優惠價1,385元起預訂經濟客艙來回機票，由香港出發前往不同目的地，包括廈門、台北、曼谷、福岡、悉尼及倫敦等。相關優惠的旅遊日期適用於今年全年。

經濟客艙機票優惠覆蓋全線所有航點，其中來回廈門機票1,385元起、來回台北機票1,416元起、來回泰國曼谷機票1,840元起、來回日本福岡機票2,240元起、來回澳洲悉尼機票低至4,581元起、來回英國倫敦機票5,847元起。另外，亦可以優惠價4,252元起，預訂特選經濟客艙的來回機票，優惠覆蓋多個精選航點。

短途目的地 最長可停留14天 值得留意，前往限時機票優惠的短途目的地須最少停留兩天，最長可停留14天；長途目的地須最少停留2天，最長可停留一個月。預訂優惠機票時，可於優惠編號欄內輸入優惠編號CXFLYNSAVE，該優惠編號不適用於國泰航空手機應用程式。

國泰航空環球營業及分銷總經理陳建濤表示，國泰航空於2024年Skytrax《全球航空公司大獎》榮獲「全球最佳經濟客艙」，所以特別提供限時機票優惠。他提到，1月載客量樂觀，現時有一半航班載客量達80%以上，預期未來的載客量亦能維持在相若水平。他又指，現時機票價格已從2023年時的高位回落，大部分長途航點的票價已回落10至20%。

新航點方面，陳建濤表示，國泰將於3個星期後開通印度海得拉巴航點，4月份會開通美國達拉斯，6月開通意大利羅馬及比利時布魯塞爾，8月開通德國慕尼黑，目標是今年為本地乘客帶來100個不同的航點。他續指，國泰一直積極招聘人手，又預告下星期將舉辦招聘活動。