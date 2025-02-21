５‧31起 欖隧繁忙時段 私家車收45元

三讀通過草案 當局稱新價符長遠目光 政府將於5月收回大欖隧道的專營權。立法會昨以壓倒性的票數通過新收費草案，屆時私家車在繁忙時段收費45元，新收費將於5月31日生效。當局批評議員提出調低及免收費的修正案，旨於大幅度修改政府建議的收費方案，且偏離按科學數據分析，勢將造成交通擠塞和隧道營運赤字，且與收回成本及用者自付原則大相逕庭，但提出修正案的議員反斥政府「收凸」。

議員田北辰提出的修正案，建議私家車及商用車除繁忙時間外免費，在兩票贊成、59票反對、22票棄權下，修正案遭否決，而田亦對政府提出的草案投了棄權票。

運輸及物流局副局長廖振新批評修正案將導致政府全年超過85%的時間無法收取相關車輛的隧道費，大纜隧道每年的收入大幅減少80%至1.3億元，令隧道每年出現營運赤字超過2.7億元，亦變相令繁忙時段出行的駕駛者，補貼其他時段出行的駕駛者，與收回成本、用者自付的原則大相逕庭。

廖強調政府建議的方案將盡用大欖隧道的剩餘容量，且回應社會對下調收費的期望，而隨着北部都會區和經濟發展所衍生的交通需求，預期新界北的就業機會和出行活動將會增加，未來日間車流會持續上升，因此在定收費水平時需要投放長遠目光，以配合城市發展和交通管理需要。

田北辰指政府的原則若是用者自付，應研究將來9條免費隧道都要收費，他批評政府的方案基本上是離譜的，不單止用者自付，還要「收凸 」3.2億元，若其他隧道均要用者自付，相信全香港都會起哄，質疑為何只針對元朗、錦田和其他新界西北的居民。他希望透過今次修正案的機會，幫助政府理順所有新的隧道能有統一的收費準則，希望政府能大膽考慮，研究推出新的公共設施收費政策，在所有政府直接擁有的行車橋和隧道以漫長的時間，2元、3元逐漸的加上去，冀他朝可達到收支平衡。

冀一年後商「可減再減」 社福界議員狄志遠亦有支持修正案，而在修正案遭否決後支持政府的方案。他解釋，因為是一個減價的方案，儘管方案是「可減盡減」，但認為仍然有很多「水位」，當局亦答應短期內做一個研究調查，一年後交出一個「可減再減」的方案給立法會考慮，希望政府能落實承諾。