迪士尼樂園傳轉虧為盈

【本報訊】香港迪士尼樂園業績長期見紅，政府曾一度注資。議員田北辰昨收到消息指樂園止蝕，去年的總收入較前年上升50%以上，若未扣除利息、稅項和攤銷的盈利，數字更升一倍以上，即總盈利破紀錄，亦較2014年3.3億元盈利多一倍以上。

田指樂園數據顯示，入場人數增加100萬以上，而升幅最高的是內地客，其次是東南亞客，而過去佔多數的本地客就大跌至少於一半，反映本地經濟狀況，或與北上消費有關。

逾10年未賺過錢 政府曾向樂園投放100億元作為投資，其後一直擔心要再注資成為無底深潭，畢竟樂園對上一次賺錢已是2014年，之後長期虧蝕，逾10年沒賺過錢，但樂園在2023年10月到2024年9月的業績亮麗。

田指這個勢頭非常好，引述樂園方面說暫時都看不到有需要再作注資，現時有足夠信心進行擴展，又指樂園正構思另外一些項目以吸引世界各地的迪士尼發燒友來港。他續稱，看長遠走勢若強化香港的旅遊，樂園便會受惠，如有旅客因啟德體育園舉辦盛事而到港，再去樂園是很簡單的事，可以變成香港的一個賣點。

而今年9月12日是樂園20歲生日，屆時會有大型慶祝活動，田正游說樂園當日讓所有香港永久性居民免費入場，畢竟香港政府擁有一半股份，且20年來首次賺大錢，值得同市民分享喜悅。