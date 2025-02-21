一簽多行倡覆蓋大灣區 廣州先行

【本報訊】經濟不景，百業蕭條。為吸引更多旅客來港，旅遊聯業工會聯會建議政府向中央爭取擴大「一簽多行」政策，至覆蓋全部大灣區內地城市，廣州先行，並逐步擴展至北京、上海及杭州等一線城市及新一線城市，更要求政府收集和分析遊客的回饋意見，制訂實施具體的改進措施。

該聯會日前向文化體育及旅遊局提交建議書，指香港有多處別具特色的風光景點，政府應鼓勵及支持餐飲業加強利用，嘗試開發更多特色餐飲業務，例如在避風塘增加售賣小吃的艇仔等。在文創產品方面，聯會建議支持商家開發具本地特色的紀念品，如根據不同自然風光、文化背景和歷史故事創造獨特的吉祥物或標誌，並定期推出限量版紀念品，吸引遊客購買，增加旅遊收入。同時，亦可協助商家推廣香港設計的特色產品，擴闊客源，打開銷路，讓本地產品、紀念品可以接觸到更多遊客。

開發海島度假 山徑旅遊 除盛事外，聯會建議開發和舉辦海島活動，如海島音樂節、民俗文化展、星空觀測、夜間徒步、海邊篝火晚會等，吸引遊客前往延長停留時間，促進跳島遊、海島度假等藍色旅遊項目，發揮香港海岸及海島資源的旅遊潛力。聯會亦建議善用山徑郊野開發綠色旅遊，促請政府善用香港的天然資源，完善山徑及郊野公園遊客配套設施，在平衡環境保育的需求下，積極發展綠色旅遊。