輕鐵遊專線明啟動 3大主題探索屯門

【本報訊】鐵道遊成為旅遊新趨勢，港鐵公司明起將推出周末及公眾假期限定輕鐵旅遊專線「屯門發現號」，穿梭及停靠12個特選輕鐵站，接載市民及旅客探索屯門「輕鐵黃金圈」的角落，並推介3大主題行程，例如到屯門碼頭站近的海堤、電影《幻愛》取景地的「幻愛橋」打卡。輕鐵旅遊證套裝收費50元，付費後當日可憑證無限次乘搭專線。

全日6班循環行駛 收費$50 輕鐵「屯門發現號」旅遊專車將以循環線模式行駛，全日共6班列車，車程約1小時15分鐘。專車以淺藍色的車身配上色彩繽紛的屯門大興邨、嶺南大學，乃至煎釀三寶等的手繪插畫，而車內亦有相似的布置，椅背則貼上各輕鐵站附近的特色景點，並推介多個特選輕鐵站所組成的3大主題行程。

其中，「網紅打卡之旅」行程包含「港版河津櫻」，即在兆康站附近，位於富泰邨明渠的宮粉羊蹄甲粉紅花海河畔美景，屯門碼頭站附近海堤以及「幻愛橋」。「覓食嚐鮮之旅」則推介麒麟站附近的客家大牌檔「和生飯店」，或龍門居美食街、三聖墟海鮮市場等。「親子同樂之旅」則介紹麒麟站的客家圍村「麒麟圍」、山景（南）站的城市運動抱石場，以及屯門公園爬蟲館，適合一家大小。