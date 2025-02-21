啟德體育園 開幕典禮不設直播

8500門票今發售 每人2張限購 啟德體育園於3月1日開幕，開幕典禮將在當晚6時半於主場館舉行。典禮將有歌舞體育文藝表演，會有「劍后」江旻憓、內地運動員樊振東、林丹等現身，亦有藝人甄子丹、歌手林子祥、容祖兒、MC張天賦等表演。8,500張門票於今早10時起公開發售，每張10元，每人限購兩張。另一方面，典禮不設直播，免費電視台將延後轉播經剪輯版本。當局解釋是想播放最緊湊、鏡頭最佳的節目予公眾，強調市民當晚能一氣呵成地觀賞。

設4大主題 不開天幕 啟德體育園開幕典禮將分4大主題，預計長約1.5小時，會有體育及歌舞等表演。演出陣容包括香港及內地運動員，例如「劍后」江旻憓、羽毛球混雙「鄧謝配」的鄧俊文及謝影雪、內地乒乓球運動員樊振東，以及前羽毛球男單一哥「超級丹」林丹等。藝人代表則有甄子丹、朱玲玲、林子祥、容祖兒、Gin Lee李幸倪、MC張天賦及內地藝人李宇春、張杰等參與。另有香港舞蹈團、香港中樂團，以及知名小提琴家等表演，卻沒有早前盛傳的90年代經典「四大天王」。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨解釋，「四大天王」度期並不容易，要數以年計，但指表演者陣容或會增減「大家都可以期待一下」，不過不會有四大天王同台，又指已聽到大眾意見，未來會繼續努力達成。至於典禮開支，羅未有具體交代，只說得到各界支持，大部分的表演嘉賓只收最基本的梳頭化妝或交通費的費用，亦已預留足夠製作費。

開幕典禮將以3面台設計，不會打開天幕，合共提供3.36萬張門票，當中的1.68萬張由政府分發，包括8,500張門票在今日起經城市售票網以先到先得方式發售，每張10元，每人限購兩張，收入會全數捐贈予香港公益金；另外8,300張將予低收入人士、區議會等；其餘1.68萬張則由啟德體育園交予贊助商等。

需實名購買 2‧27起換領 而今天公開發售的並非入場門票，而是實名購買的換領券，購票者需在下周四至下周六（2月27日至3月1日）指定時間，到體育園體藝館換領入場門票，並需出示身份證明文件核對身份。

至於未能親身到場參與的市民，則只能等待在晚上9時半經免費電視台觀賞延後、經剪輯的轉播版本，而非現場直播。羅淑佩表示，明白市民想盡早看到表演，但是次為首次經電視台播放場內的表演，政府希望提供最緊湊、鏡頭最佳的節目，展示體育園美麗、宏偉的一面予公眾，經與製作團隊商議後決定轉播，市民仍能當晚一氣呵成地觀賞整個開幕禮。她又指安排亦能方便市民下班後回家觀看，不擔心延後會影響觀看人數。