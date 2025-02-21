南海海槽大地震機率增至80%

【本報訊】日本被預言今年發生大地震之際，當地政府地震調查委員會評估，日本周邊的南海海槽在30年內發生黎克特制8級至9級地震的機率增加至80%左右，令人不禁質疑︰「點解日本自己專家都倒米？」有本地氣象學家認為，該評估是經當地官方審視眾多參數後的判斷，但確實地震發生的時間「無人知」，亦是現今科技下難以預測，認為打算到日本旅遊的港人毋須過分驚慌。

日本政府地震調查委員會早前公布評估指，日本周邊海底、全國活斷層發生地震的機率，南海海槽在30年內發生巨大地震機率由原先推斷70%至80%，提升至75%至82%。至於10年內發生機率為大約30%，20年內發生機率為大約60%，均與前一年持平。

香港氣象學家，香港天文台前助理台長梁榮武表示，現時科技難以準確預測地震發生時間，直言：「地震在今日還是在2029年11月發生？沒人知道的。」但他認為有關評估由日本政府公布，委員會應在審視地殼板塊活動、小地震頻率等參數下作出的判斷，又認為市民仍可去日本旅遊，並說：「無理由咁黑仔嘅！」

日漫畫家預言7月發生 早前曾預言「311東日本大地震」的日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒），在著作《我所看見的未來》中提及今年的7月南海海槽將會發生大地震，導致海底大量岩漿噴發、激起巨大海嘯，日本將有四分之一的面積被吞沒。