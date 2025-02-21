北大嶼醫院地盤奪命 建築公司罰款近12萬

【本報訊】大嶼山東涌一個建築地盤2023年11月10日發生的致命意外，施工人員吊運一塊金屬片圖進行外牆安裝時，金屬片墮下並擊中一名行經吊運工作位置下方的僱員，該名僱員嚴重受傷，同日離世。勞工處其後檢控涉案的遠合有限公司，指其違反《工廠及工業經營條例》及《工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例》的規定，該公司昨日在西九龍裁判法院被判罰款11.6萬元。

吊運金屬片 擊中路過僱員 翻查該宗事故，東涌裕東路22號的一個建築地盤去年同日曾發生一宗奪命事故，地盤當時正興建醫院管理局（醫理局）支援服務中心，是北大嶼山醫院第二期發展計劃第一階的工程項目，會提供洗衣、膳食、個人防護裝備和被服用品儲存以及數據中心服務，以支援北大嶼山醫院和其他公立醫院。根據執法部門的調查，當時工人正吊運金屬建築物料上4樓，期間有鋁板從高處墮下，一名在地盤工作的人員懷疑遭擊中。

事發後勞工處向有關承建商發出『暫時停工通知書』，停止其在該建築地盤進行相關鋁板工作，直至信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可以復工。