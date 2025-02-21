上月消費物價指數按年升2%

【本報訊】政府統計處昨日公布今年1月的消費物價指數，按年上升2%，亦較去年12月的1.4%升幅為高，升幅較大的原因與公共房屋的額外租金寬免於去年12月結束，及農曆新年影響致進出香港交通費用和基本食品價格上升有關。

煙酒升幅逾兩成 剔除相關影響，綜合消費物價指數在今年1月的按年升幅為1.6%，亦較去年12月的1.3%為高。升幅則與進出香港交通費用和基本食品價格受農曆新年影響而上升。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，今年1月錄得價格按年升幅的有煙酒上升20.7%；電力、燃氣及水上升13.2%；交通上升4%；雜項服務上升2.8%、外出用膳及外賣上升1.7%、住屋上升1.5%。

政府表示，1月份食品價格整體錄得輕微按年升幅，能源相關項目的價格亦進一步上升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。由於今年農曆新年所在的月份與去年不同，待有數據後，當局會將1月及2月兩者合併以評估基本通脹。

展望未來，隨着香港經濟繼續增長，本地成本可能會面對一些上升壓力。外圍價格壓力應維持受控。然而，由於地緣政治緊張局勢和貿易摩擦帶來的不確定性值得關注。政府會繼續留意情況。