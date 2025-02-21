房協下年度逾8000單位供申請

【本報訊】公屋輪候時間縮短，香港房屋協會主席凌嘉勤昨再宣布好消息，指2025/26年度是房協的「收成期」，期內有逾8,000個單位可以推出接受申請，是歷史上最高的一次。而房協自2018年起透過富戶政策，已成功收回140個單位，比起兩幢乙明邨「松悅樓」更多。行政總裁陳欽勉更稱，「大膽估計今個財政年度會有盈餘」，早前達成的120億元的銀團貸款對現金流非常重要，加上去年賣舖賣樓後帶來收入，認為現時房協財務狀況樂觀。

凌嘉勤昨日出席傳媒春茗，談及房協現時正推動20個發展項目，今年3月底將開始推售新一批資助出售房屋，並會參照房委會設家有初生、家有長者，預留約四成配額。而房委會早前推出的「向隅者」、「年輕人多一個機會抽籤」計劃，陳欽勉預計下期資助出售房屋項目可推出。

賣出5商場11舖 套現13億 財政方面，陳指去年12月已分別賣出兩批店舖，涉及5個商場及11個街舖，套現超過13億元現金；連同包括樂翹軒成功賣樓加上房協投資正面，預計今個財政年度將會有盈餘。

房協亦加強打擊濫用公營房屋，房協總監（物業管理）潘源舫稱，早前收回的公屋大多被丟空已久，現時有15%住戶被納入富戶政策，當局將會在4月1日增設「舉報濫用公屋獎」，並參考房委會提供最高3,000元獎金，去年接獲逾400宗舉報，較前年大幅增加，相信是由於社會氣氛影響，又笑言接獲的舉報中有一半不具名，當中以前男女朋友的舉報尤其多。