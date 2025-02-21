房署房協 翻新編配指標散 累公屋流轉拖慢

平均逾兩月始迎新租客 接納19建議改革 申訴專員陳積志昨公布調查結果，指過去5年，房署及房協平均每年分別收回約1.57萬個及1,100個公屋單位，房署及房協的工作指標是，於3日及14日內發出相關單位的翻新工程單，工程須於44日及60日內完成，至於編配收回及翻新單位的時間則無指標。

房協最嚴重個案 耗逾8個月 申訴署抽查發現，過去兩個年度，房署收回單位至重新編配單位平均需要12日，收回後至租約生效日期則平均需時76日，即有關單位在約兩個半月後才有新租戶入住；而房協由收回單位至重新編配單位整體需時47日，其中一個嚴重個案更需時249日（逾8個月），才可編到偏遠地區單位；而收回後至租約生效日期則平均需時87日，即單位在約3個月才可供新租戶入住。

翻新單位方面，過去5年，房署翻新工程平均需時43日，符合工作指標；房協則有90%的翻新工程可於指標時間60日內完成，但仍有10%的翻新工程超過60日，小部分個案更需時90日。陳積志認為，房署及房協的公屋單位設計雖並非劃一，但房協亦有空間研究縮減翻新單位的時間。署向房署及房協提出19項改善建議，陳坦言，房署及房協就收回公屋單位的程序、翻新及編配安排方面須進一步革新，以加快單位的流轉。

處理離世獨居戶遺物欠妥善 申訴署亦關注調查發現有住戶死亡後、收回單位的安排，2023年11月上旬，房委會某屋邨有獨居租戶被發現在單位中死亡，房署於同年12月起的兩個月中多次聯絡死者的親人，但不果，其後丟棄了死者的物件，但其親人卻在一個月後聯絡房署。申訴署認為，房署的現有做法沒有說明可以保留單位的期限，令對方誤以為可以一直保留單位，建議房屋署加強職員相關工作培訓，研究優化在「遷出通知書」所訂期限屆滿後，單位仍未騰空交回的處理程序。

房協方面，公署建議研究縮短現時收回單位後，14天內發出翻新工程單的安排，並檢討翻新空置單位的流程及標準，加快工程進度，亦應考慮探討向租戶提供類似的空置單位翻新津貼的可行性，並促房協應更積極及果斷處理未有交還單位的個案。公署指房署及房協接納所有建議，已主動採取優化措施，去年11月起分階段執行。

房署表示，早前已落實一系列優化措施，包括將翻新中的空置單位預先編配給合資格的公屋申請者，完成翻新後可立即入住；又擴大空置單位翻新津貼的適用範圍至所有樓齡的空置單位；並簡化上訴處理程序，使由接獲上訴至達到裁決的平均時間縮減至少於兩個月。

房協表示，協正進行5大主要檢視工作及優化措施，包括優化獨居租戶離世後的收回程序，考慮設定明確交回單位限期等；考慮縮短租戶交還單位的延期申請限期至最多一個月，以縮短收回及重新編配單位的時間。