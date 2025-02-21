助老友記出行積極 補貼金額5年錄107億

【本報訊】兩元乘車優惠自2019年開始落實，當年的開支僅約12.75億元，佔政府經營開支總額約0.2%。但自2022年起，政府將長者兩元乘車優惠計劃的合資格年齡，由65歲降至60歲，之後數年政府的開支因此大增，上年度向各公共交通營辦商發還約39億元。而原本公共機構向長者提供半價乘車優惠，在兩元乘車優惠擴大後，機構亦調整措施，如有巴士公司取消了原本提供的非過海線及旅遊線的60至64歲半價優惠，因乘客可兩元乘車；而九巴原本資助退休員工及家屬免費搭巴士，亦要求年滿60歲退休員工改用樂悠咭，公司只需資助兩元。

勞福局早前透露，過去5年，政府就兩元乘車優惠向各公共交通營辦商發放逾107億元補貼金額。2019/20年度，該開支為12.75億元；2022年3月起，兩元乘車計劃擴展至60歲以上，以及擴展至紅色小巴、街渡和電車，同年9月更擴展至居民巴士服務。相關補貼2022/23年已增至30.78億元；2023/24年度再升至39.99億元，按年增近三成。

港鐵每周最少2日承擔差額 不過，運輸及物流局和運輸署早前亦指，現時大部分公共交通營辦商，包括港鐵、專營巴士、電車及渡輪等，已自願為相當部分的長者合資格車程提供票價優惠，主要包括向65歲或以上長者提供約半價票價優惠，而港鐵每星期均有最少兩日，自行向持有樂悠咭的65歲或以上長者提供兩元優惠。營辦商自行給予長者的票價優惠，政府不會發還，換言之他們已經承擔了兩元優惠計劃下大部分65歲或以上長者的票價差額。