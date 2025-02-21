200私營牙醫 參與青少護齒共治

【本報訊】香港睇牙又貴又難，衞生署昨日宣布，「青少年護齒共同治理先導計劃」將在下月20日推出，為13歲至17歲合資格青少年提供每年200元資助，供其於私家牙醫診所檢查牙齒。計劃採取共付模式，資助額以外的診金須由參加者自行支付。目前計劃下有約200名註冊牙醫參與，於逾220個地點提供服務，當中逾半收取200元或以下的共付診金。下月6日開始接受預約。

3‧20推出 資助額200元 為銜接學童牙科保健，鼓勵青少年建立定期接受口腔檢查的習慣，衞生署將推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，參加者須介乎13歲至17歲、持有香港身份證及已登記加入醫健通。合資格青少年可於每年內接受一次資助服務，可進行口腔檢查及健康風險評估、洗牙、個人口腔護理建議、牙面氟化物劑治療，以及口腔檢查結果報告。其他檢查、補牙或脫牙則需自費。政府會向牙醫提供200元資助，參加者須自行支付牙醫所釐定、200元資助以外的共付額，而政府建議共付額為200元。

所有獲接納參加先導計劃的註冊牙醫名單將於下月6日上載先導計劃專頁，並註明牙醫釐定的共付額、X光檢查、補牙及脫牙的收費。有興趣參加先導計劃的青少年和家長，同日起可自行聯絡牙醫診所，預約於下月20日或以後接受相關資助服務。