笑看天下：烏克蘭以礦產淪陷

美國國務卿魯比奧和俄羅斯外長拉夫羅夫，周二在沙特首都利雅得舉行會談，是美俄相隔近3年首次高層級會談，雙方討論結束烏克蘭戰爭以及全面恢復美俄關係。在烏克蘭及歐洲盟友缺席下，美俄達成4項共識：恢復美俄駐華盛頓與莫斯科外交代表團正常運作、指派高層談判小組以推動可持續並獲各方接受的烏戰解決方案、討論停戰後的地緣政治與經濟合作，以及與會代表將持續參與談判確保進程富有成效。

你看，國際間果然沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，美俄如今又恢復外交正常運作喇！烏克蘭戲子總統澤連斯基最不是滋味，佢同日在土耳其首都安卡拉表示，他取消了周三訪問沙特的計劃，相關行程推遲至3月10日。事實上，戲子總統心裏有數，百般無奈，千般滋味湧上心頭，深知自己已被美國徹底放棄，而烏克蘭很大程度將淪為美國經濟殖民地，鬼叫烏國有如此豐富嘅礦產咩！象以齒焚身，烏克蘭則以礦產淪陷！侵侵睇中，邊有得逃避吖！據英媒報道，特朗普政府要求烏克蘭答應授權予美國管控該國的稀土、能源乃至港口等。

強國即係強國，胃口自然唔會細！消息指，利雅得會談提出的談判框架可能包括停火、在烏克蘭舉行選舉、簽署正式和平協議這3個階段。多名外交消息人士透露，強制烏克蘭舉行新一輪選舉，可能成為和議的重要條件。

澤連斯基這陣子憂心如焚可以理解。巴黎緊急峰會討論派兵赴烏維和分歧大，波蘭總理圖斯克明確拒絕派兵，他說：「如果我們連自己都無法保護，那又如何能向別人提供安全保障？這將是空頭支票。」而烏克蘭若舉行新一輪選舉，劣績斑斑的戲子總統有可能不被國民唾棄嗎？