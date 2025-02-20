冰鑑春秋：戰爭與屈辱怎選擇

二戰英國首相邱吉爾常被人津津樂道的名言：「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱！可是，屈辱過後，你仍得面對戰爭！」被視為批判綏靖政策的經典名言，但這真的應該被視為面對此種選擇的圭臬嗎？實際上，儘管邱吉爾多年來一直被人歌頌，但認為張伯倫當時的選擇情有可原的學者也不少，從上世紀60年代便有許多學者站出來為綏靖政策辯駁，認為在當時的社會氛圍、國際情勢與英國本身的實力下，張伯倫的綏靖無疑爭取了寶貴的時間，增強了英國因應全面戰爭的準備。

無論對綏靖政策的評價如何，但不可否認的，就是邱吉爾沒有說，卻是擺在眼前的真實世界是：「如果沒有足夠的實力，在戰爭與屈辱面前，你選擇了戰爭，可是，戰爭過後，你仍得面對屈辱！」烏克蘭的現況正在為此下註腳；美俄在沒有烏克蘭參與的情況下，自行開起了和談會議，在經過4個多小時的磋商後，美國國務卿魯比奧宣稱有了一些共同目標：恢復各自駐華盛頓和莫斯科大使館的人員編制，建立一個支持烏克蘭和談的高級別團隊，以及探索更密切的關係和經濟合作。

話是說得含蓄，但無疑表明了美俄之間已先一步取得諒解，未來可能會逐步對俄解禁，而雙方顯然也對彼此之間的利益進行了協商；至於烏克蘭的利益呢？一切都慢慢再說。對在戰爭中犧牲了一整個世代的青年、領土被佔據、全國殘破不堪的烏克蘭而言，這是何等的羞辱？問題是，在缺乏實力做後盾的現實下，烏國又有甚麼機會避免屈辱？

烏國的發展給人類深刻的教訓，那就是在沒有足夠實力前，不僅不要輕易挑釁，極力避免被推上戰爭的火線，更千萬別輕信強權的廉價承諾！戰爭與屈辱最好的選擇，就是永遠不要選擇！