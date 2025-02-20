強詞有理：成王敗寇

「沒有實力的憤怒毫無意義」，看看烏克蘭的結局，就明白這句話的真正含意。作為戰爭的當事國且是最大受害國，烏克蘭在停戰談判中竟然被徹底忽視，既沒有資格參與，更沒有任何發言權，不就是因為本身實力不行嗎？接下來的談判進程似乎都與其無關，而是屬於美俄的枱底交易，不管結果如何，烏國都只能被迫接受。甚至歐盟也被排除在外，按照俄方的說法，歐洲人沒有資格出現在任何談判桌上。

烏克蘭總統澤連斯基聲稱並不掌握美俄談判訊息，既不會參與談判，也不會承認談判達成的協議。這不過是自我安慰罷了，烏克蘭並非不想參與，而是美國不讓其參與。特朗普指烏克蘭根本不應開始戰爭，等於說烏方必須負起戰爭的責任。這就是成王敗寇的道理，也是弱肉強食的叢林法則，戲子要怪只能怪自己太天真，他至今仍不明白烏克蘭究竟是在餐桌上，還是在餐單裏。

尤其不堪的是，美國不僅一手包辦對俄談判，更把烏克蘭稀土等礦產資源視為囊中物。根據美媒透露的內容，一份由美國單方面提出的協議列明，烏克蘭一半礦產收入必須用來「還債」，即使日後烏克蘭對外出售礦產，美國也有「優先購買權」。協議還規定烏克蘭必須放棄主權豁免，意味着若是未能履行財政義務，美國有權扣押其資產；此外，美國還將擁有烏克蘭重建基金的全面審計權。大家說說看，這與強取豪奪有何分別？難怪戲子總統拒絕簽署，即使他一向對美國言聽計從，也無法接受如此喪權辱國的協議，這不是骨氣，而是擔心被烏克蘭子孫後代唾罵。

事實上，這場戰爭從頭到尾都是一場騙局。特朗普口口聲聲美國已提供3,000多億美元援助，而美國國會的官方數字只有1,700多億美元，澤連斯基更稱烏方僅收到700多億美元，到底哪個數字才是真的？很明顯，侵侵刻意報大數，戲子則往低處說，美國援烏數字根本就是一筆糊塗帳，不知有多少人上下其手，哪怕馬斯克查帳，也查不出所以然。

不管怎麼樣，烏克蘭鐵定輸得乾乾淨淨。戰爭打了3年，土地減少逾兩成，人口跑掉上千萬，士兵死傷無數，國民經濟崩潰，還留下巨額債務，連僅有的礦產資源也被侵吞。歸根究柢，一切源於當年的顏色革命，從烏克蘭民眾聽從美西方唆擺而走上街頭那天起，就注定了今日下場。