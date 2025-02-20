龍吟虎嘯：無可奈何 白白送錢

特朗普上台前就明確恐嚇台灣當局要多交保護費，多花錢購買美國武器，否則美國很可能不管台灣死活，不再「保護台灣」。對此，台灣民進黨、賴清德當然聽得懂，他們更懂的是，台灣不怕向美國多買武器，武器愈先進愈好，台灣有的是銀子——20年來從大陸「優惠台灣」中撈了大把銀子。

他們取之於大陸，用之於從美國那裏買武器對抗大陸，有甚麼心痛的？有甚麼捨不得的？他們害怕的是，從美國那裏買不到先進武器。多年來，山姆大叔連哄帶騙帶施壓，賣給台灣的盡是些落伍的東西，在解放軍日益先進和強大的武力面前不堪一擊，山姆大叔還對台灣要求多多，用這些落後武器最少「頂住共軍攻台一個星期」，否則，不好意思，達不到這樣的要求，美方是「無法出兵馳援」的。

那麼為何美國又不肯賣些最先進的武器給台灣呢？一是早年間美國根本估不到中國軍力發展如此神速和強大，以為賣些在當時屬於略微先進的武器就能壓倒解放軍了。二是這些年想賣了，發現自己的武器不再最先進了，有許多關鍵武器落後於解放軍了，就是賣給台灣也保不住台灣，只會在戰場上丟人現眼。更何況美國八面樹敵，挑起多場戰爭，弄不好自己會被捲進戰爭，都令美國不敢把「最先進的傢伙」輕易賣人。此外，美國的製造業、軍工生產能力已被掏空得七七八八，一些先進武器長時期生產不出來，不少「外部訂單」一拖幾年交不了貨，就是想賣給台灣也賣不了。

然而，台灣當局是很理解山姆大叔的處境的，它對特朗普要求多交保護費、多買美國武器的「敲詐」無可奈何，必須遵命。台灣空軍最近表示，解放軍戰機、軍艦近年活動已延伸至台灣東部區域，為了有效偵測解放軍動向，有必要向美國採購6架E2D預警機。問題是，現在解放軍戰機幾乎天天來去自由飛越台灣，台灣空軍並非預警不到呀！再買預警機只是白白向美國送錢而已！