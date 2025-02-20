坦言集：美國危機

特朗普處理俄烏戰爭的方法是與俄羅斯和好，向俄讓步，甚至提議美俄在多方面合作，改變了拜登政府制裁、孤立和壓迫俄羅斯的政策。俄烏戰爭，便是俄羅斯戰勝，烏克蘭戰敗，割地（給俄）賠償（給美）。戰敗的結果也代表北約的戰敗，美國亦應在戰敗之列，只是特朗普推卸給歐盟，借此脫身。特朗普此舉使美國獨霸天下的形勢改變，至少在歐洲變成是多極格局，俄歐美三方並立。經俄烏戰爭一役，美國應該壓不下歐盟了。

有說特氏的外交是戰略收縮，從全球退下去，回歸門羅主義，單單守着美洲，可能連南美洲也放棄，這可是真的嗎？

美國面對最大的危機是金融泡沫穿破，負債經濟崩潰。這是美國霸權最大的弱點。用金融操作來以債養債，是飲鴆止渴，也間接造就中國的崛起。要削減內外債務，特朗普與馬斯克在國內進行革命，大刀闊斧地砍掉虛支的財政支出，壓縮聯邦的官僚機構，搶奪聯儲局發行美元的權力。在外則是停止戰爭，削減軍事開支，迫使盟國分擔。而在改善財赤與債務的同時，扭轉外貿逆差，擴大出口。

三條戰線都不易辦，惟停止烏戰，堵住戰爭引致財政出血是最容易，但這需要俄羅斯合作，故此特朗普要多方讓步，誘使俄國盡快停戰。停戰之後，他還可向烏克蘭、歐盟索取軍費支出的償還，以及擴大它們的國防開支，增加美國出口的武器軍備。

而對中國與北韓，特朗普可能亦會減少衝突，遏止軍備競賽，讓美國可從頭趕上。戰略收縮是示弱，但反映出美國戰不能勝，戰亦使經濟危機日增。這使特氏不能不與中俄朝關係緩和，爭取時間與空間通過國內革命重振國力，其後才再爭雄。

不過，這樣的規劃未必是特朗普陣營的共識，美國民粹主義是不願戰，要求經濟復興，特朗普可借此推動他的休戰和國內變革，但美國霸權主義深入民間，特別是精英階層，戰略退縮代表向外擴張帶來的利益便不會再有，精英階層的既得利益者與深植的霸權思想不會甘心。俄、中、北韓與歐盟未必會合作來助特朗普與原建制精英的鬥爭，他的革命大有可能未成功便成仁，一如約翰‧甘迺迪的命運。決定美國霸權主義前途的便不是中俄因素，而是美國內部的權力鬥爭、利益鬥爭。中俄朝大可借此良機整頓，奮力發展，以迎日後與美國的競爭、鬥爭。