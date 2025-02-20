劏房闢私煙倉 雙程證婦派貨落網

【本報訊】海關稅收罪案調查科人員，於昨日上午展開打擊私煙行動，在北葵涌一帶巡邏期間，截查一名形迹可疑內地女子，當時她由一住宅大廈步出，揹着一個起角的斜孭袋。關員截查期間，在斜孭袋內檢獲400支懷疑私煙，遂把她押返和宜合道138至184號瑞景大廈一個約100呎的劏房單位調查，結果破獲一個私煙倉庫。

檢貨120萬元 關員在單位內再檢獲近28萬支懷疑私煙，市值約120萬元，應課稅值約100萬元。該名持雙程證來港的54歲無業女子隨即被捕，已被帶走扣查。

初步調查顯示，涉事劏房單位已被租用數個月，被捕女子懷疑收取報酬，於今年1月底來港並負責在倉庫內處理及包裝不同牌子的私煙，並於北葵涌一帶分銷予區內的私煙客。

海關相信私煙集團在區內較繁忙區域作為私煙倉庫方便分銷，並利用人流掩飾不法活動，以增加海關的偵查難度。海關將繼續調查有關私煙的來源及銷路，不排除有更多人被捕，同時跟進被捕女子有否違反入境條例，稍後將交由有關部門處理。