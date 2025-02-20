工廈機場破毒案 檢貨共值七千六百萬

【本報訊】執法部門於本周一（17日）及前日，在荃灣及香港國際機場搗破兩宗販毒案，瓦解兩個活躍本地販毒集團，以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕3男一女本地人（30至53歲），檢獲約137.2公斤懷疑氯胺酮（K仔）及15.1公斤懷疑可卡因，毒品總值約7,600萬元，相信行動已從源頭堵截毒品流入香港。

本周一，警員突擊搜查荃灣兩個工廈倉庫單位，在245箱共1,470罐漆油內，檢獲該批懷疑氯胺酮，拘捕在貨倉內拆貨的一名姓林（48歲）本地男子，初步調查相信該毒品倉庫運作約一個月，有人收取數萬元報酬負責處理涉案「毒漆油」。

其後，警員再於葵涌一住宅單位，拘捕一名姓黃（30歲）本地男子，相信他為案件操控者，負責處理倉務及安排人手前往接收和處理毒漆油。販毒集團把毒品隱藏於漆油罐內，以漆油氣味掩飾毒品氣味及隱藏在正當貨物之中，亦透過合法途徑魚目混珠由外地把毒品運入本港。

貪免費旅遊 4人今提堂 另在前晚約10時，警員在海關人員協助下，於赤鱲角香港國際機場截查一名姓盧（52歲）男子及一名姓陳（53歲）女子，在二人隨身攜帶行李篋盛載的6隻毛公仔內，檢獲687粒橢圓形膠囊，內藏涉案的懷疑可卡因。

執法部門經初步調查後，相信該對男女互相相識，俱報稱無業，懷疑被販毒集團以數萬元報酬及「免費旅行團」吸引招募，由卡塔爾多哈把毒品帶返本港。4名被捕男女均將被暫控「販運危險藥物」罪，兩宗案件將於今日在西九龍裁判法院提堂。

執法部門提醒市民，切勿貪小便宜，為金錢報酬或免費旅行團等利益，心存僥倖充當販毒集團運毒傀儡，而各業主在出租單位時亦應留意，如租客有可疑或表現急切，便要提高警覺，以免物業被利用作不法用途。