漁船億元大麻花入袋 遇查鬼祟拋落海

水域反走私 另破5案檢煙1700萬支 上周三（12日）至昨日，海關聯同執法部門重點打擊大規模海上走私活動。期間，海關在筲箕灣避風塘及南丫島以南海域截獲兩艘漁船，分別檢獲近1,300萬支懷疑私煙及459公斤懷疑大麻花，創下近10年來最大宗漁船販毒案。執法部門則於本港各走私黑點破獲4宗私煙案，檢獲共約410萬支懷疑私煙。根據點算，各宗案件所檢獲的私煙及毒品總值近兩億元，3名涉及毒品案的疑犯，將被控告「販運危險藥物」罪，案件會於今日提堂。

海關人員講述該兩宗漁船走私案細節，指在本周一凌晨，關員駕駛區域巡邏船於香港東面水域巡邏，發現筲箕灣避風塘有一艘較為殘舊的木製漁船，並留意到該漁船食水較深，相信船內載有大量物品，於是登船查問。期間，關員發現船上無人，惟船艙放有大量懷疑私煙，數量多達1,283萬支，估計市值超過5,700萬元，應課稅值逾4,200萬元。

同日稍後，另一隊關員駕駛高速截擊艇巡邏，於南丫島以南、離海界約1.8海里的海面發現一艘鐵殼漁船。由於該漁船外表殘舊，船上未見捕魚工具，遂引起關員懷疑要求停船受查。不過，船上人員並未理會，有兩人更從船尾把懷疑貨物拋落海面，海關懷疑背後涉及非法活動，於是強行登船並制服船上3名男子，以及檢回被拋落海面的物品，繼而揭發內藏約459公斤懷疑大麻花，市值逾1.18億元，當場拘捕該3名男子（49至60歲）。

尼龍繩綑綁防漂流太遠 人員透露，不法分子把載有大麻花的尼龍袋拋落海，各袋用尼龍繩綑綁，並且用鉛綁着繩索，猶如鐵索運舟，避免毒品隨水漂流太遠。對於今次販毒集團利用漁船販毒，人員表示情況並不常見，毒販於凌晨時分以漁船作掩飾，藉不起眼的外觀進行販毒活動，企圖瞞天過海，減低被截查的機會。3名被捕人士已被扣留調查，他們將被落案起訴「販運危險藥物」罪，案件將於今日在東區裁判法院提堂。海關正追查毒品的來源及去向，不排除稍後有更多人被捕。

另外，執法部門透過情報分析，在全港不同地方鎖定高風險的走私位置，安排人手作長時間埋伏。其中在上周四、上周六及本周日，人員先後發現有可疑快艇靠近西貢斬竹灣沙灘、白沙灣碼頭及大嶼山塘福碼頭，並有人把貨物從快艇搬運至岸上的貨車。當時機成熟，埋伏人員隨即展開行動，涉案人士則在事敗後登乘快艇逃去。事件中，人員在現場及附近水域檢獲約410萬支懷疑私煙，估計市值約1,900萬元，應課稅值約1,350萬元，另扣查4輛貨車。4宗案件已由海關跟進，並正追捕在逃人士。

根據資料，今年1月及2月，執法部門與海關進行聯合執法行動期間，共偵破8宗以快艇走私私煙的案件，檢獲約910萬支懷疑私煙，總市值約4,180萬元，應課稅值約3,010萬元。而在2024年，海關共偵破1,363宗毒品案件，宗數與2023年相若，當中合計檢獲6.3噸各類型毒品，並以大麻居首，佔整體的四成六。海關近年緝獲的大麻數量呈上升趨勢，由2021年的774公斤，攀升至去年的2,875公斤，增加超過2.7倍。