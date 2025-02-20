路權問題爆衝突 躁漢肉搏的哥

【本報訊】前日網上流傳兩段影片，顯示一名穿黑衣、戴眼鏡之的士司機，與一名穿綠衣的男途人在旺角豉油街街頭拉扯，雙方扭打跌坐地上，的哥眼鏡飛脫，波鞋甩脫在地。期間，旁邊一名穿粉紅衣的女子扯着綠衣男衣服，嘗試勸阻及把他拉開，另有人不斷大喊要報案處理。

響號惹不滿 拍頭冚放飛劍 在雙方不斷拉扯糾纏時，涉事的士停在馬路造成阻塞，一名疑受影響的駕駛人士於是上前，要求的哥「唔該你駛埋架車先啦！」惟的哥望向對方時，綠衣男趁機反擊，以右臂推向的士司機胸口，並順勢企起站穩。另一片段則拍下的哥從後緊抱綠衣男，綠衣男嘗試拉開對方雙手，一邊側身以手肘撐地，最後掙脫的哥然後站起。的哥隨即拾回眼鏡及波鞋，綠衣男則自行離開現場，片段至此結束。

據悉，事發前綠衣男與女友人橫過馬路，的士適時駛至，的哥遂響號示警，此舉引起綠衣男不滿，怒拍的士車頭蓋，並向的哥「放飛劍」引發衝突。

執法部門表示，當晚8時許接獲多名市民報案，指旺角豉油街50號對開有兩名男子毆鬥。警員接報趕至，姓梁（33歲）男司機稱當時正駕車途經上址，期間與一名男途人因路權問題爭執，其後遭對方拳打。梁男報稱胸口及手腳受傷，需由救護車送廣華醫院治理。警員經初步調查後，把案件列「襲擊致造成身體傷害」跟進，並追緝乘亂逃去的20餘歲男子。