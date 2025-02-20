發「#」號釣魚短訊 拘送貨工檢「偽基站」

【本報訊】通訊事務管理局辦公室於2023年12月實施短訊發送人登記制，已登記公司或機構在向本地流動電話用戶發送短訊時，發訊人名稱前方會增設「#」號，以協助市民識別發送人身份。然而，由今年2月11日起，執法部門及有關部門分別接獲共28名市民報案，稱收到假冒政府部門、速遞公司或網絡支付系統發出的詐騙短訊。

包鐘租貨Van 司機揭發 調查顯示，有關短訊並非由本地電訊商發出，其發送人名稱有「#」號開頭，內容附有釣魚網站連結，企圖誤導市民短訊由已認證公司發出，騙取其信用卡資料進行非法網上交易。其中一名報案人不虞有詐，點擊連結輸入信用卡資料，最終損失約2.2萬元。執法部門隨即聯同通訊辦及電訊商展開深入調查，於本周一在旺角區，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕一名23歲、報稱送貨工人的本地男子。

消息指，當日被捕男子在九龍區以「包鐘」形式租用一輛客貨車，要求司機在油尖旺一帶行駛，司機發現被捕男子在貨車貨籠內擺放電子器材及懷疑發射器，認為情況有可疑，遂通報同業組織尋求處理方法。至當日下午5時，客貨車在旺角朗豪坊商場對開被警員截停，同業組織隨即派職員及律師到場了解協助，並為有關司機作證。

行動中，警員在被捕男子身處的客貨車內，檢獲兩部手提電話及一部俗稱「偽基站」的非法無線電干擾器，初步相信涉案人士利用偽基站假扮成2G網絡機站，透過手機認證系統漏洞，連入市民手機網絡，繼而發出虛假短訊。涉案男子已被扣查，稍後將被落案起訴有關罪名。

信號突變2G 需多警戒 有關部門提醒市民留意手機信號接收情況，假如手機信號突然轉差，或改為接收2G網絡，在該期間收到的短訊可能為釣魚短訊，市民應多加警戒，切勿點擊短訊內的陌生連結。通訊辦將與各大電訊商合作，監察異常信號覆蓋，以打擊使用「偽基站」詐騙的情況。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，這類利用「偽基站」犯案的手法雖舊，但騙徒可以繞過短訊發送人登記制度發出虛假短訊，不過從今次事件，以及過往內地和外國例子可見，只要執法部門及電訊商攜手合作，加上市民舉報，便能在短時間內緝拿騙徒歸案。他又指，最新的手機作業系統，包括Android 15，以及蘋果iOS「封鎖模式」（Lockdown Mode），都有方法可以暫停2G功能，以避免收到虛假短訊。他補充，本港現時只有中國移動香港，仍然提供2G服務。

通訊事務管理局辦公室表示，近日接獲市民反映，稱收到以「#」號開頭的短訊發送人名稱發出的懷疑詐騙短訊。通訊辦隨即聯絡當事人及展開調查，並確定偽冒短訊並非經由本港流動網絡傳送，故懷疑有不法之徒使用非法無線電干擾器發出偽冒短訊。執法部門聯同通訊辦於本周一採取執法行動，在一輛客貨車檢獲未領有牌照的無線電設備，並發現有關設備涉嫌非法發出無線電信號，干擾身處附近的市民的手機及向其發送偽冒短訊。

「短訊發送人登記制」自2023年12月推出至今，這次事件涉及不法分子涉嫌使用非法無線電設備干擾電訊網絡的正常運作，而有關設備只能干擾有限範圍內的手機。通訊辦相信事件屬個別情況，並不影響「短訊發送人登記制」的整體實施成效及日後運作。通訊辦已要求各流動網絡營辦商加強監察網絡異常信號，並設立通報機制，一旦發現再有可疑情況，通訊辦會迅速與執法部門採取跟進行動。