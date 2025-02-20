欖隧新收費二讀通過 今續審議

【本報訊】大欖隧道專營權今年5月底屆滿，立法會昨以81票贊成、一票棄權二讀通過《2024年行車隧道（政府）（修訂）條例草案》，下調大欖隧道收費，棄權票來自提出修正案的議員田北辰，今日續會審議修正案及進行三讀程序。修正案建議部分車輛在非繁忙時段免費，但不少議員有保留或反對，有議員指世上沒免費午餐，再調低或免收費會造成大擠車，更有議員指有財赤下不容許「打腫臉充胖子」。

草案建議私家車分時段收費，於繁忙時段收費45元、一般時段收費30元、非繁忙時段收費18元；的士全日劃一收28元；貨車和巴士等商用車輛全日劃一收費43元。而在田提出的修正案建議，除的士外，私家車、電單車和商用車輛在部分非繁忙時間免費。

法案委員會主席陳恒鑌指委員普遍支持草案，而他認為「減價人人想，塞車無人想」，又指大欖隧道是未來北都主要通道，假如沒有新路塞車是必然，建議政府盡快推進11號幹線，同時期望政府未來在落成後再審視收費。田北辰則認為現時收費「減咗都仲係好貴」，指政府全資擁有的設施除避免塞車不應收費，認為交通設施是政府收取稅後應提供的服務。他又不點名批評一位「一直很尊敬的議員」，指他說法案委員會委員普遍支持，但自己未能進入法案委員會，在會上聲嘶力竭但沒權提修正案。

「無免費午餐 不容打腫臉充胖子」 有不少議員對修正案有保留或不同意。身兼行政會議成員的議員張宇人批評：「田北辰議員更在未經討論下提出削減大欖隧道收費。」張說其政黨不贊成未經引證而隨意下調收費，認為會導致交通擠塞、影響人流。另一議員江玉歡指收費問題不能「慷市民之慨」而造成不能收回成本及塞車的問題，財赤之下更加不容許「打腫臉充胖子」。另一議員吳永嘉指免收費會導致交通擠塞，做不到分流且引發混亂，又指「世界上沒有免費午餐」。

社福界議員狄志遠支持田北辰的修正案，認為達致疏導分流作用，亦能提升市民對政府滿意度。他再次提出，應削減公務員編制、工程成本，不應針對隧道收費。

運輸及物流局局長陳美寶表明政府反對修正案，指不符合政府整全考量，會令隧道擠塞及組成營運赤字。她指政府除了市民期望外也要兼顧交通管理及財務可持續性，又稱運輸署署長可因應交通情況，微調繁忙時段收費及時段，會按實際情況檢視收費水平。