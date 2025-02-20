的士團體取消罷駛

部門稱對白牌車嚴打 年內推網約規管框架 多個的士團體不滿政府未有立法取締白牌車，一度醞釀下月5日起罷駛至少5天。事件引起各方關注，政府高層日前斥激烈行動會失民心，昨早的士業界與運輸署及交諮會會面，香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭宣布取消罷駛行動，並就事件造成不安向市民致歉。當局則指，今年內會向立法會提交規管網約車平台的框架，並重申會依法打擊白牌車。

黃羽庭昨早表示，罷駛消息的文件不知道為何會流出，為導致市民不安而致歉。政府官員前日已向公眾宣布要打擊非法白牌車，業界深信執法部門亦不會容忍非法活動存在，他代表業界宣布下月5日不會罷駛，又希望政府執法零容忍，對白牌車行為「見一單拉一單」。

促出租車司機須考牌 香港的士業議會主席黃卓邦指，昨早參與會面的的士團體逾20個，有時意見未必統一，現階段各方要保持溝通及克制。業界稍後會提出書面建議，包括要求出租車要有運輸署認可的牌照及保險，而司機亦需要有考牌制度，如同的士司機一樣，而車輛亦要每年驗車，希望署方考慮。

運輸署署長李頌恩則指，今年內會向立法會提交規管網約車平台的框架，的士車隊有可能成為網約車的先驅，並重申對於白牌車，政府一直依法辦事，打擊違法違規行為。她強調，私家車沒有出租車許可證取酬載客即屬違法，去年已將非法載客取酬的罰則提高，現成正與律政司研究，如何優化現有法例，令執法更到位。

另外，政府昨亦聽取網約車代表的意見，Uber香港區總經理鍾志霆認為，平衡及可持續的規管框架可以令的士及網約車並存，香港市民亦能有更多選擇。