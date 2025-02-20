舒適堡旗下公司遭頒令清盤

【本報訊】本地連鎖健身中心舒適堡於去年9月宣布暫時全線結業，旗下多間公司亦分別遭入稟作清盤呈請。而舒適堡尖沙咀分店的公司於去年底遭領展入稟高院作清盤呈請，案件昨於高院聆案官林澤銘席前處理。領展的代表稱至今仍未收到答辯公司的回應，林官最終在答辯方缺席下，頒下清盤令。

答辯方缺席聆訊 呈請人是領展物業有限公司，答辯公司是舒適堡（尖沙咀）美容健美有限公司（Physical Health Centre（TST）Limited）。由於清盤呈請書不開放予公眾人士查閱，現時公開的資料中，並無披露與該案有關的詳細資料。

自舒適堡宣布暫時全線結業後，其包括沙田連城廣場及九龍灣德福廣場的分店，被指拖欠租金、冷氣費及管理費等，分別遭業主入稟追討欠款共逾700萬元連利息。積金局亦指舒適堡拖欠3個月的強積金供款及附加費，涉及約740名員工，入稟向舒適堡追討逾337萬元欠款。舒適堡母公司Physical Beauty & Fitness Holdings Limited及其中一所子公司，早前亦遭入稟作清盤呈請，並於上月底獲高院頒令清盤，法官當時表示舒適堡嚴重資不抵債。案件編號：HCCW 691/2024