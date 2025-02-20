起底罪3年拉63男女 32人被定罪

【本報訊】互聯網並非法外之地，任何違法行為只要涉及刑事罪行，均受相關法例規管。私隱專員公署昨表示，過去3年左右，有逾60人因「起底」罪行被拘捕；而由2021年10月至去年首3季，涉及刑事恐嚇及勒索等罪行的人更有過千人。當局指已聘請相關領域顧問研究虛假資訊的處理方式，但仍需提防虛假訊息及其他網上誹謗與欺凌行為。

逾千人涉刑恐勒索 「起底」罪行自2021年10月生效以來，截至去年12月31日，個人資料私隱專員公署共拘捕63人，當中32人已被定罪。而截至2024年第3季，執法部門亦針對因「起底」導致當事人或其家人蒙受《私隱條例》第64（3C）條下的指明傷害，進行調查並拘捕34人，當中18人已被定罪。

同時，由2021年10月至2024年第3季，一共有1,006人因涉及刑事恐嚇或勒索等罪行而被檢控，當中450人已被定罪。當局補充，罪案相關數字已包括在互聯網干犯的個案，沒有備存以線上線下劃分的細項數字。

對於打擊網絡上的虛假訊息、誹謗及欺凌行為，當局指，民政及青年事務局早前已就其他國家和地區應對虛假資訊方面的經驗和處理方法，聘請顧問進行研究，且已完成處理虛假訊息的顧問研究，政府會繼續密切留意虛假訊息的問題。

整體來說，香港現時在媒體方面的資訊發放較以往有所改進，但並不表示毋須提防虛假訊息及其他網上誹謗及欺凌的行為。