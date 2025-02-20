非禮孕婦囚逾半年 警隊高級督察上訴押後判

【本報訊】已婚警隊高級督察涉嫌強吻懷孕3個月的女店長再「揸」其胸，之後下跪求饒，揚言「一球唔夠畀夠兩球你呀」。男督察於前年經審訊後被裁定非禮及意圖妨礙司法公正兩罪罪成，被判處入獄6個月兩周。男督察不服定罪，並提出上訴，高院昨開庭處理該上訴。上訴方質疑事主與其丈夫並非誠實可靠證人，認為兩人的證供並不可信，且有機會講大話，原審裁判官卻錯誤接納其證供。高院法官聽畢陳詞後，押後於3個月內頒布判決。

上訴方指，女事主Ｘ及丈夫Ｙ的證供不可信，如到場調查警員稱嗅到戴上口罩的上訴人有酒氣，但Ｘ和Ｙ卻嗅不到有酒氣，如上訴人與Ｘ曾作近距離接觸，她定會嗅到被告有酒氣，故屬一大疑點。另外，Ｘ聲稱上訴人在休息室內脫下口罩再強吻她，但閉路電視片段顯示，上訴人進入休息室前已將脫下的口罩放在袋內，離開休息室時再戴上，明顯有分歧，因此上訴方認為Ｘ亦有機會就非禮一事說謊，故定罪不穩妥。上訴方又指，上訴人提議給Ｘ「一球」等，只是為盡快離開現場，並無要求Ｘ改口供或阻止她報案，故不構成妨礙司法公正。案件編號：HCMA 363/2023