東呼即應：港鐵車廂席地鋤牌 小學生由細賭到大

【本報訊】《東呼即應》近日發現網傳照片顯示，有疑似小學生圍坐港鐵車廂地上「鋤牌」，不少網民狠批「影響校譽」、「冇家教」，亦有人認為若不涉賭博則無傷大雅。惟根據相關法例，任何人作出滋擾其他乘客行為即屬違法，其中包括在車廂席地而坐，可被罰款。

網民轟損校譽冇家教 最近網上熱傳一張照片，顯示多名穿着校服的疑似小學生，公然坐在港鐵車廂地上「鋤牌」，引發網民熱議。不少人批評此舉影響校譽、「沒家教」，大嘆現在「無處不賭博」，世風日下云云。亦有人認為，若小朋友並沒涉及賭博，只是玩「冚棉胎」遊戲，則無傷大雅。早前亦有學生被拍到在港鐵車廂開枱溫習功課，也不代表值得表揚，因為最大問題除了涉及賭博，還有阻礙其他乘客。

根據《香港鐵路附例》，「任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部分，作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為」。之前港鐵也在車廂貼出告示，「不得坐在車廂地下」，最高罰款2,000元。《東呼即應》認為，公共交通工具顧名思義是「公共地方」，還是不要當成在自己家般放飛自我比較好。