東呼即應：體育園散場擠如麥加朝聖 失足恐爆骨牌效應

路暗斜燈光不足 東呼即應揭危機四伏 啟德體育園將於下月1日開幕，惟直至最後一次演練，仍有網上平台「離場易」被指信號差用不到，以至乏人問津等「甩漏」狀況。更有曾參與演練的觀眾向《東呼即應》申訴，指部分閘口容易堆積人群，未及疏導恐生意外。記者在本月4日的演練中發現，除了上述問題有所改善外，活動散場後仍有其他安全隱患，包括現場燈光昏暗，再加上有暗斜。有專家形容，散場擠擁程度有如「麥加朝聖」，若有人下斜坡時滑倒，或形成骨牌效應，造成傷亡。

觀眾指演練疏導未如理想 上月24日啟德體育園舉辦大型演練，有參與演練的觀眾向《東呼即應》爆料指，演練期間人群管理未如理想。申訴人阿雄（化名）表示，當日下午5時許，已安排公務員家屬進場，F閘口排隊人潮擁擠，特別在8點前的高峰期，安檢處無法有效疏導人群，導致大量觀眾被擋在場外，人群愈積愈多，情況危險。他批評政府的人流管制措施不理想，應提前識別並改善潛在漏洞，以免事故發生。

啟德體育園自去年10月起，開展多次大型演練及測試，其中在本月4日港超聯傑志對北區U22聯賽演練中，記者到場視察，發現進場情況雖有所改善，但安排仍有不少改善空間。觀眾張小姐表示，從宋皇臺站步行至體育園路程遠，走得腿很痠痛，老人家中途稍停兩次，直言不會再來。植先生建議，政府應在較早路段前增加指示，例如安排工作人員高舉指示牌，或貼出標語指示方向。錢小姐則指，進場人流較多，排隊等候時間較長，建議安檢站加開閘機。

倡勿一次性放行 保持距離 這次演練中，啟德體育園主場館有5萬名公務員參加測試。晚上10時散場時，現場人山人海，觀眾爭先恐後趕車，部分路段更需上落樓梯，惟園區街燈昏暗，加上路中心有暗斜，離開時要打醒十二分精神。香港管理專業協會人群管理課程導師劉建波在觀看離場片段後警告，若有觀眾在斜坡上滑倒，可能會引發骨牌效應，導致傷亡。

劉指，基本的人流控制措施很重要，建議不應一次性放行所有觀眾。他舉例，場地設有人工智能系統，前排已有3,000或5,000人離開，前線警務人員需持續進行人群管控，利用繩索和大喇叭指導觀眾，保持安全距離，並隨時進行溝通以減少混亂，有關互動能顯著提升人群管理的質量。

啟德體育園主場館入口大部分是露天，對於下雨時應如何做好人群管理，劉建議，若遇到滂沱大雨，應透過館內廣播向觀眾說明天氣情況，並安排有帶雨具的觀眾優先離場，同時在巴士站及港鐵站出口旁等交通站點加強警力部署，以防止觀眾有羊群心態，因急於回家而發生踩踏事件。《東呼即應》就人群管理問題向啟德體育園公司查詢，惟截稿前仍未獲回覆。