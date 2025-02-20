廉署入職課程獲QF第5級認證 胡英明：意義非凡

【本報訊】廉政公署去年初成立的香港國際廉政學院及廉署入職課程，獲取資歷架構第5級別認證（QF Level 5），相當於大學學士學位。香港學術及職業資歷評審局頒授認證時，讚揚廉署為全球反貪專業訂立標準作出貢獻。廉政專員胡英明指，認證的意義非凡且得來不易。

認證於去年12月正式生效，廉政學院並於同月展開首屆獲資歷架構認可的廉署「反貪專業文憑」入職課程，來自執行處、防止貪污處及社區關係處約50名新入職的廉署人員，正進行為期20星期的課程，內容涵蓋本地、國家及海外的反貪法制，以及各項有關執法、防貪和教育的知識及技能，旨在培訓學員能有效並專業地打擊貪污。

胡英明在日前舉行的廉政學院資歷架構認證頒授典禮表示，該學院成立首年已獲得資歷架構第5級的認可，意義非凡且得來不易，讚揚廉署人員在學院成立及接受評審局嚴謹評審期間努力不懈，令學院的工作迅速獲本地及國際社會的認同及讚賞。

評審局：促進全球廉政培訓 香港學術及職業資歷評審局總幹事周慶邦說，評審局視廉署為策略性合作夥伴，廉署在評審過程中為全球反貪專業訂立評審標準作出貢獻，期望雙方未來攜手，進一步促進本地、國家及全球廉政培訓的發展。

廉政學院總監柳智浩稱，學院獲取認證後，課程學員更有系統及全面地獲得知識和技能培訓，對內有助廉署人員應對日益複雜的反貪工作，對外則協助廉署向國際社會宣揚香港的成功反貪經驗，進一步促進全球廉潔發展。