黎智英文章稱勇武手足 無譴責「裝修」亂局

指愛國教育洗腦 遭控方質疑煽暴 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，黎智英昨續接受控方盤問。黎承認曾在專欄文章中稱呼「我們的勇武手足」，亦沒有直接譴責「裝修」行為，但否認支持暴力。黎重申，在他看來，暴力會令運動失去道德高地及國際支持。

控方昨就着2020年1月5日刊登於《蘋果日報》、黎智英的專欄文章（2020和勇繼續一起撐下去）發問。文中寫到一名約14歲至15歲的少女，向警員叫喊：「黑警死全家！」等字眼，黎在文章稱「有這樣嫉惡如仇的優秀勇敢年輕人，香港真是塊福地」。黎智英昨再次承認這屬於低級趣味，他感到後悔。黎形容自己是和平及非暴力人士，認為勇武泛指前線年輕人，他們不一定使用暴力。就着「光時」口號，黎聲稱當時沒有想過贊成或反對，否認在國安法後仍支持口號，他知道口號屬違法。

文章另寫到「我們不知道『裝修』滙豐銀行的黑衣人是否我們的勇武手足，但是打爆中國人壽店舖玻璃的兩位黑衣人便甚有可疑。現場目擊者質疑破壞者是喬裝警員」。黎智英庭上同意，沒有在文中明確譴責破壞行為，但他以疑問的方式撰寫，便是間接反映對行為持負面態度，如果他支持，便會直接寫出來。黎稱之所以用「我們」，並不代表自己屬於他們一分子，只是代表彼此身處同一場運動之中。

憂失道德高地國際支持 此外，文中提及「教育是我們今後抗爭的重要戰場」、「這場逆權運動正促使中共加強對學生換頭洗腦」。黎智英昨指，反修例運動後，當局會在港開展愛國教育，他認為將會是個「洗腦」的過程，因為愛國應該是自願而非強制。控方質疑，黎在文中作出沒有基礎的猜測，旨在鼓吹仇恨、煽動暴力，又指事實上，在2019年至2020年間，黎從沒譴責暴力。黎統統否認上述指控，重申自己一向反暴力，認為暴力會令運動失去道德高地，繼而失卻國際支持。

控方在庭上展示多篇2019年至2020年刊出的報道及文章，包括刊於《壹週刊》、題為（女示威者警署內遭折磨 叉頸 掂胸 侮辱 阻瞓覺）的報道；由《壹週刊》前社長楊懷康所寫的社論（警暴消失的「太平日子」將來臨）；李怡在《蘋果》所寫的專欄文章（夜行人吹口哨），及2019年10月《蘋果》全版廣告，當中印有「誰殺死 他她他和她」 等字眼。對於上述文章或廣告，黎智英指不記得或沒有印象讀過。控方問他，《蘋果》登廣告前，是否需要黎批准，黎稱不用。就着「飯盒會」，黎強調，會議目的是業務發展。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點