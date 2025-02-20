醫健：老有所醫：我仍然可以 即使我有認知障礙症

隨着社會大眾對認知障礙症的認識增加，不少人都認識到這個疾病是不可逆轉的，意思是患者一旦發病，不論是藥還是非藥物治療，在目前的醫學水平下仍只能延緩患者的衰退，並不能把病灶消除。現時除了藥物治療，大部分患者都會參與不同的非藥物治療，包括：認知訓練、運動介入、藝術活動、多感官刺激等等。而除了一般的認知訓練，日常生活的訓練對他們也是十分重要的。

黃婆婆是一個初期的認知障礙症患者，她仍有學習新事物的能力，但短期記憶及導向能力卻明顯下降，曾多次因忘記了約會而失約，就連姑娘到訪時也發生過兩三次「摸門釘」的情況。

職業治療師在評估時了解到，黃婆婆有每天更新萬年曆的習慣，但卻因為忘記自己已撕掉了上一頁，於是重複再撕去日曆紙。當萬年曆的日期常常都是錯誤的，又怎麼能準確知道當天日期呢？於是，在治療上其中一個目標就是協助她建立一個找回正確日期的習慣。我請她在每次撕下日曆紙前，都要核對一次電視新聞的日期與日曆是否正確，那麼就不會重複撕掉日曆紙了。同時，我也請她善用月曆記錄約會和覆診日期，她便可以先在萬年曆看到正確日期，並在月曆看看自己有沒有相對應的約會，這樣她就不會忘掉約會。

由於這個是新習慣，所以照顧者需要在初期時提供協助和適當的提示。不過黃婆婆仍有一定的理解和學習能力，在重複的練習下，她可以慢慢建立這個習慣。我常常告訴照顧者，初期認知障礙症的患者不代表甚麼事情都不能做，我們可以在適當的協助下，讓他們發揮剩餘的能力。在一段時間的訓練下，黃婆婆逐漸建立了記錄約會的習慣，每次我去探訪時，她已經換好衣服，在客廳中等候，再沒有出現「摸門釘」的情況了。

黃婆婆的例子讓我們了解到，即使有認知障礙症，也不代表完全沒有能力應付日常生活。在合適的訓練下，他們仍有能力透過建立習慣來彌補衰退的認知功能。即使有認知障礙症，她仍然可以做得到。

職業治療師 何姑娘

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