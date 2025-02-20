政府擬削撥款 理大冀「雷大雨小」

【本報訊】千億財赤下政府有意削減大學撥款，理大校董會主席林大輝昨日表示，香港連續數年出現赤字，甚至未來數年仍會持續，情況當然不理想。他指出當局已直接及間接表達過或會削減教育上的開支，而作為資助大學，相信會是其中一個可能被削減的一分子，希望削減撥款只是「雷聲大雨點小」，「係咁意減吓好」。他亦指雖然可以「有粥食粥，有飯食飯」，但希望政府明白，「吃飯嘅孩子梗係成長好過吃粥嘅孩子」，故希望政府在削減開支上可謹慎一點。

林大輝又指，現時各個地方的競爭都是人才競爭，而培養人才要依靠教育，「愈多資源，就愈有機會培養更多人才」，校方則會研究節省的工作，減少一些無謂的開支，例如校長不要隨意換車，以及在出差時坐經濟客位等，而即使削減撥款，理大亦不會停下教育發展的步伐，「一定會同政府甘苦與共，配合政府」，但同時都會做好教育。

爭辦港第3間醫學院 申辦第3間醫學院的建議書需要在下月17日或之前提交，校長滕錦光表示，目前正在草擬建議書，期望可做到「精益求精」，亦對成功申辦有信心，但包括專家小組成員名單等，要在遞交建議書後再作公布。

被問到進度是否比其他院校落後，滕澄清指，一直有進行相關工作，又形容由理大開辦醫學院的性價比會很高，他指理大一直有醫療相關學科，亦有相關配套，相信可以成為一間全面的醫療教學機構，林大輝則指，一定會準時交報告。