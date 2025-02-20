未來料每區至少4間社區藥房

【本報訊】醫院管理局自下月24日起，落實向病人處方藥物不多於24周的規定。衞生官員昨日預計，全港未來每區至少會設4至5間社區藥房，由醫管局集中採購較常用的慢性或偶發疾病藥物，並於社區為公院病人配藥，避免患者覆診時一次過領取大批藥物而導致浪費。而社區藥房內，由專業藥劑師整理好的藥物亦可減輕安老院舍職員派藥壓力。

官員又指「慢病共治計劃」可為每名參與的市民分配一名家庭醫生，達致基層醫療服務的「一人一家庭醫生」目標，方便病人於社區接受治療。若篩查後驗出高血壓或糖尿病等慢性病，亦可由專屬的家庭醫生持續跟進，在短時間內提供意見，有助控制病情。

迄9.5萬人參與慢病共治 該項計劃推出至今，有約9.5萬名市民參與，其中5.5萬人已完成篩查，近四成人被驗出糖尿病或高血壓。若相關患者未有及早發現，可能延至5年、10年後突然因胸口痛而要入院治療，甚至出現腦中風或半身不遂，認為政策為保障患者及減輕醫療負擔有很大幫助。